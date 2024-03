Dono do Botafogo vira garrafa de cerveja após vitória do Lyon; veja

Dono da SAF do Botafogo, John Textor viralizou ao virar uma cerveja após vitória do Lyon no sub-17. O empresário também tem participação no clube francês.

O que aconteceu

Textor assistiu ao clássico com o Saint-Étienne com os torcedores, em uma das arquibancadas do CT. O duelo foi válido pelo Campeonato Francês da categoria.

O Lyon venceu por 2 a 0 e Textou virou uma cerveja com um torcedor. Ele também falou com os jogadores e tirou fotos no campo.