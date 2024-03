Caso Dimas: Laudo mostra que não houve violência em morte de jovem, diz TV

Ela disse que encontrou Dimas fazendo massagem cardíaca em Lívia e falando com um atendente do Samu quando eles entraram no apartamento. A médica complementou que, a partir de então, eles assumiram a emergência, e que não foi necessária fazer uma contenção porque a jovem não apresentava sangramento ativo em nenhuma parte do corpo.

Imagens de câmeras de segurança mostram que um dos socorristas retornou à ambulância para pegar um equipamento. O objeto em questão seria um reanimador manual, usado em casos de insuficiência respiratória, porque o que eles haviam levado não estava "funcionando bem".

Socorristas do Samu atendendo Livia após chamado de Dimas Imagem: Reprodução/Globoplay

Foram 51 minutos do pedido de socorro até a chegada de Livia ao hospital. Ela teve duas paradas cardiorrespiratórias no apartamento, antes de ser removida do local, e depois outras duas antes de morrer. O caso está sendo investigado como morte suspeita e as autoridades ainda aguardam relatórios médicos para verificar se a vítima tinha alguma doença

A defesa de Dimas criticou a demora no atendimento. "Tempo foi fundamental para a evolução do óbito, demorou demais. Será que o Samu está preparado para atendimento obstetrício?", indagou Lenoir.

A Prefeitura de São Paulo se pronunciou sobre o caso. O órgão informou que a ambulância chegou à portaria em 11 minutos após receber o chamado, que os profissionais ficaram retidos na portaria, que não estava avisada da ocorrência, e que a utilização do reanimador manual se dá após os primeiros procedimentos, que ocorreram dentro do tempo previsto no protocolo de atendimento. A administração pública também lamentou o que considerou uma tentativa do advogado de Dimas de "imputar responsabilidade descabida ao Samu, serviço fundamental para salvar vidas".