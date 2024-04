Temporada fora da curva de Gabriel Sara na Inglaterra pode render bom dinheiro ao São Paulo

Gabriel Sara vem vivendo um grande momento com a camisa do Norwich, da Inglaterra. O meio-campista revelado em Cotia é um dos destaques da equipe que briga pelo acesso à Primeira Divisão inglesa e já começa a chamar atenção de equipes maiores da Europa, o que pode render um bom dinheiro ao São Paulo.

Gabriel Sara soma 14 gols e 13 assistências em 50 partidas pelo Norwich na atual temporada. O meio-campista goza de um aproveitamento de 85% nos passes, se destacando também pelo seu poder de marcação, já que recuperou 236 bolas e efetuou 99 desarmes.

O São Paulo vendeu Gabriel Sara ao Norwich em 2022 por R$ 56,7 milhões. No acordo, ficou definido que o Tricolor teria direito a 10% do valor de uma possível venda futura do atleta, se essa venda superasse a quantia que a equipe inglesa pagou por ele.