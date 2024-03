Expulsou de casa: quem é o agente que teria dado golpe em Richarlison?

Sua conta pessoal no Instagram, com pouco mais de 7 mil seguidores, é fechada. Apesar do rompimento, ele mantém como foto de perfil uma imagem em frente ao símbolo do Tottenham.

O empresário tinha uma relação de amizade com o jogador e morava em sua casa, com esposa e filhos. Ao saber do que chamou de "traição", a estrela do futebol inglês o expulsou de casa.

Legalmente, Velasco ainda é o representante de Richarlison por força de contrato. A relação entre os dois, no entanto, não existe mais, segundo apurado pelo UOL Esporte.

Entre os nomes mais importantes divulgados pela empresa do agente, também está o lateral Hugo, do Botafogo.

Procurado para comentar as acusações, Renato Velasco não retornou contato do UOL.