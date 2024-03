Espanha x Colômbia: onde assistir, horário e detalhes do amistoso

Espanha e Colômbia se enfrentam hoje (22). às 17h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico de Londres, em partida amistosa.

O jogo terá transmissão da ESPN (TV fechada) e do Star+ (streaming). O Placar UOL acompanha todos os lances em tempo real.

O amistoso será o primeiro compromisso das duas seleções em 2024. A Espanha fechou o ano passado com invencibilidade de oito partidas, com 24 gols marcados e quatro sofridos no recorte. Já a Colômbia está há mais de dois anos sem perder, com 14 triunfos e cinco empates desde fevereiro de 2022.