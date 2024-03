'Endrick no banco?': RMP critica primeira escalação de Dorival na seleção

O colunista Renato Mauricio Prado criticou no Fim de Papo a ausência de Endrick no time titular de Dorival Jr para o amistoso contra a Inglaterra, amanhã (23), às 16h (de Brasília), em Wembley.

Em relação à escalação, tem uma coisa que não gostei: Raphinha, Dorival? Raphinha na ponta direita e Endrick no banco? Ah, Dorival, você está querendo ser mais um interino até a Copa. Você tem o ataque da seleção na Copa de 2026 na mão: Rodrygo na direita, Endrick no meio e Vini Jr na esquerda. Está aí o time, mas ele vem com Raphinha na ponta direita e com Rodrygo meio de falso nove, não gostei. Vamos ver o que esse time vai fazer amanhã. RMP

Confira o Fim de Papo na íntegra