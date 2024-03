África atrai interesse e conquista brasileiros em busca de futuras estrelas

O Tricolor já teve quatro africanos em sua formação. Hoje há um na base, King Faiasal (Gana), e outro no elenco principal, Iba Ly (Senegal).

O Botafogo tem dois jogadores de origem africana na base, mas que possuem dupla nacionalidade: Mbanza (Congo) e Adebayo (Nigéria). Além do zagueiro Bastos (Angola) no elenco principal.

"Hoje nós temos no Botafogo um departamento de captação estruturado e com processos bem definidos buscando a maior taxa de acerto possível. Nossos dois atletas, apesar de serem de origem africana, foram observados e captados aqui no Brasil. O Eduardo Adebayo está conosco desde os 7 anos de idade, oriundo da nossa parceria com o Núcleo Oficial de Escola de Futebol da TROPS. E o Mbanza chegou esse ano, após observarmos o atleta em uma passagem por outro clube aqui do Rio de Janeiro", contou Tiano Gomes, gerente de futebol de base do Botafogo. Mbanza, antes do Botafogo, passou pelo Vasco.

No Fla, Shola tem como companheiro outro nigeriano, o atacante Haruma Hassan no sub-20.

O Londrina teve no início da temporada a passagem do zagueiro Samuel Oti, nascido na Nigéria. Já o Ceará conta com os jovens Stanley Boateng e Steven Nufour, ambos com passagem pela seleção de base de Gana.

"Os jogadores africanos vêm dando um exemplo profissionalismo. Acaba sendo superior ao profissionalismo dos brasileiros, que muitas vezes acham que vão resolver o jogo a qualquer momento. Já o africano treina com a mesma vontade que vai jogar e o mesmo profissionalismo. Isso está sendo visto por todos os clubes", contou Isaías Portela, diretor das categorias de base do Ceará.