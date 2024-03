Portugal goleia a Suécia em jogo sem Cristiano Ronaldo e com gol brasileiro

Matheus Nunes, que marcou o segundo gol de Portugal, é brasileiro. O meio-campista é natural do Rio de Janeiro, mas se mudou cedo para Portugal e optou pela naturalização.

Portugal volta a campo na próxima terça-feira (26), quando enfrentará a Eslovênia, fora de casa, às 16h45 (de Brasília). No dia anterior, a Suécia recebe a Albânia, às 15h. Os dois jogos são amistosos.

Como foi o jogo

O jogo começou com um ataque perigoso para cada uma das seleções. A Suécia assustou logo nos primeiros movimentos após Kulusevski roubar uma bola no campo de ataque, e Isak chutar cruzado. Portugal respondeu com uma bomba de Matheus Nunes, que terminou em defesa de Olsen.

Portugal assumiu as rédeas da partida abriu vantagem com Rafael Leão. O atacante do Milan aproveitou a sobra de um chute de Bernardo Silva na trave e mandou a bola no ângulo para abrir o placar para os donos da casa aos 23 minutos.

A seleção portuguesa chegou ao 3 a 0 ainda no primeiro tempo. Matheus Nunes, que é brasileiro de nascimento, fez o segundo após jogada individual e finalização rasteira. Pouco antes do intervalo, Semedo recebeu pela direita e só rolou para Bruno Fernandes, sem goleiro, completar.