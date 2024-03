Julgamento de Robinho repercute fora do Brasil: 'Justo castigo'

A decisão do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) em homologar o pedido da Justiça italiana e decretar a prisão imediata de Robinho no Brasil repercutiu no exterior.

O que aconteceu

O jornal "Bild", da Alemanha, afirmou que a decisão foi um "justo castigo". O veículo destacou os nove anos de prisão aos quais o ex-jogador foi condenado na Itália por estupro e a espera para que o STJ julgasse a transferência do cumprimento da pena para o Brasil.

"Novo golpe para Robinho", escreveu a "Gazzetta dello Sport", da Itália, onde Robinho cometeu o estupro. O jornal citou as declarações recentes do ex-jogador, que alegou ser inocente, e detalhou a sentença definida pela Justiça italiana em 2022 e que será cumprida no Brasil.