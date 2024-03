Prisão de Robinho: 'Sempre confiamos no Brasil', diz advogado de vítima

O advogado Jacopo Gnocchi, que defendeu a vítima de Robinho no julgamento na Itália, comemorou a decisão do STJ. O Superior Tribunal de Justiça formou hoje maioria de votos para confirmar a prisão do ex-jogador em solo brasileiro pelo crime de estupro coletivo, cometido na Itália em 2013.

O que aconteceu

"Nós estamos absolutamente satisfeitos com a decisão da justiça brasileira, sempre tivemos confiança no Brasil, no seu sistema judiciário", disse Gnocchi. "Acreditamos que essa seja a justa conclusão de um processo que se deu na Itália, com todas as garantias para os réus, que foram sentenciados como culpados. Então, não haveria nenhum tipo de motivo para não imputar a pena."

"Respeitávamos e conhecíamos a constituição brasileira que impedia a extradição, mas isso não abona o fato de que, quando a sentença é definitiva, é justo, inclusive por respeito às vítimas e às mulheres, que a sentença seja aplicada", completou.