Fluminense x Palmeiras: veja informações e onde assistir ao jogo pelo Brasileiro feminino

Pela 1ª vez na história, a #FIFAWWC será disputada na América do Sul. O marco é ??? ??????? ??????? pela sustentabilidade, desenvolvimento da modalidade e protagonismo feminino. #VamosJuntas celebrar essa conquista para o País do Futebol ?#2027noBrasil pic.twitter.com/reKDO1gBU1

? Palmeiras Feminino (@Palmeiras_FEM) May 17, 2024

Com 22 pontos, as palestrinas estão na vice-liderança do torneio e querem se aproximar do líder, Corinthians, com 28. Na última rodada, a equipe goleou o Santos por 6 a 0.

Já o Fluminense está em 11º lugar, com 11 pontos. O time busca se recuperar do revés no compromisso anterior contra o Flamengo, por 3 a 1.

O árbitro do duelo será Tainan Bordignon Somensi (SC), auxiliado por Thayse Marques Fonseca (RJ) e Naiara Mendes Tavares (RJ).