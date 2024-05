Após goleada na Vila, Santos se prepara para primeiro grande desafio na Série B

A vitória de 4 a 0 sobre o Brusque, neste domingo, pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro, já ficou para trás. Agora, o foco do grupo é no duelo com o América-MG, fora de casa.

O embate está marcado para sexta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG). Esse, aliás, promete ser o primeiro grande desafio do clube na Segunda Divisão.