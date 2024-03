Daniel Alves em liberdade? 'Existe chance de a pena aumentar', diz Arantes

Direto da Europa, onde acompanha de perto o caso Daniel Alves, o colunista Thiago Arantes afirmou no Fim de Papo que há uma pequena chance de a pena do brasileiro, cuja liberdade provisória foi concedida hoje sob fiança de R$ 5,4 milhões, aumentar. Daniel Alves foi condenado a 4 anos e meio e foi solto após cumprir 1/4 da pena.

Progressão de penas da Espanha: "O Daniel Alves, a partir do ano que vem, pela progressão de penas na Espanha, já poderia ter benefícios como prisão domiciliar, o terceiro grau como eles chamam aqui, que é uma espécie de liberdade condicional. Enfim, ele está preso há 15 meses, poderia ficar preso até mais ou menos maio do ano que vem, depois de uma segunda instância, mas depois já seria liberado novamente com progressão de pena. Isso claro se a gente tiver a manutenção dessa pena inicial de 4 anos e 6 meses.

'Existe uma chance de a pena do Daniel Alves aumentar': "O recurso do Ministério Público pede 9 anos, a acusação particular pede 12 anos. Existe uma chance de a pena do Daniel Alves aumentar, não é um chance muito grande, mas existe essa chance. Se isso acontecer, talvez a gente possa falar no futuro de uma forma menos crítica desse momento atual. Mas hoje o que vê aqui na imprensa europeia, falei com pessoas ligadas ao caso, é uma indignação muito grande porque a sensação que passa é que o cara que tem muito dinheiro pode ter mais benesses".