Paulinho, do Atlético-MG, aparece em ranking com Bellingham; veja

Com Jude Bellingham na lista, Paulinho foi o quinto jogador com maior taxa de conversão em gols no futebol mundial, segundo um estudo divulgado pelo Observatório do Futebol (CIES).

O que aconteceu

Destaque do Atlético-MG, o atacante figurou na quinta posição do ranking, com 25% de taxa de conversão em gols. Em 2023, o atacante marcou 20 gols apenas no Campeonato Brasileiro e 31 no total.

Junto com o brasileiro, Jude Bellingham ocupou a segunda colocação ao atingir 28,3%. O líder do ranking foi Joël Monteiro, do Young Boys, da Suíça.