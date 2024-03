Caso Robinho: Julgamento do ex-jogador vai ter transmissão ao vivo do STJ

O julgamento do pedido de homologação de sentença da Itália que condenou o Robinho a nove anos de prisão por estupro será transmitido ao vivo pelo canal do Superior Tribunal de Justiça no YouTube.

O que aconteceu

A sessão da Corte Especial do STJ está marcada para a próxima quarta-feira (20), a partir das 14h. Com a homologação, a Itália pede que o o ex-jogador cumpra a pena pelo crime no Brasil.

A Corte Especial do STJ é formada pelos 15 ministros mais antigos da Casa, sendo necessário o voto da maioria simples para a homologação da sentença. O vice-presidente do Tribunal, Og Fernandes, presidirá a sessão e, por isso, vota apenas em caso de empate.