Entenda por que o filho do ator americano Will Smith é 'torcedor' do São Paulo

Jaden Smith, filho do ator Will Smith, virou assunto entre a torcida do São Paulo após publicar uma foto com a camisa do clube. Porém, o motivo para Jaden vestir a camisa da equipe é uma parceria comercial do jovem.

O rapper é dono de uma marca de roupas, a "MSFTSRep". A grife atua com peças e acessórios estilo street wear. No portfólio, estão tênis produzidos em parceria com a New Balance, que é a fornecedora esportiva do São Paulo. A marca norte-americana passou a produzir os uniformes da equipe tricolor neste ano. Na Série A do Campeonato Brasileiro 2024, Red Bull Bragantino também tem o fornecimento da empresa norte-americana.

Antes, a responsável pelos uniformes tricolores era a Adidas, que chegou ao clube em 2018, substituindo a Under Armour. O São Paulo respostou a foto de Jaden Smith. "Encontrou a felicidade", escreveu o clube.