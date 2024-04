Atleta da Seleção Brasileira, Luana Bertolucci anuncia diagnóstico de Linfoma de Hodgkin

O Orlando Pride também se manifestou e desejou força para a atleta, que já defendeu as cores do Corinthians. Diversos clubes da NWSL, liga de futebol feminino norte-americana, também se solidarizaram com a brasileira.

"Lutamos nossas batalhas juntas, dentro e fora de campo. As atletas e funcionários do Orlando Pride estão lado a lado com a Luana e unidas para dar suporte durante esse processo", disse Haley Carter, dirigente do clube

"We fight our battles together, on and off the field, and the Orlando Pride athletes and staff will be side-by-side with Luana and unified in our support of her throughout this process." - Haley Carter pic.twitter.com/Ebpu2mh9rI

