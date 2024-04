Arteta chega a 100 vitórias pelo Arsenal no Campeonato Inglês e bate recorde de Wenger

In esteemed company ?

Mikel Arteta reaches 100 wins in the Premier League in just 169 matches, the fifth-fastest of any manager ? pic.twitter.com/9PZPi7Rbuy

? Premier League (@premierleague) April 28, 2024

Os outros treinadores que chegaram as 100 vitórias mais rápido que Arteta são: Pep Guardiola (134 jogos, 5 vezes campeão); José Mourinho (142 jogos, 3 vezes campeão); Jurgen Klopp (159 jogos, uma vez campeão) e Alex Fergusson (162 jogos, 13 vezes campeão).

Mikel Arteta encabeça um trabalho de reconstrução no Arsenal. Ele completou seu quinto ano à frente do clube no início de 2024. Neste período, conquistou uma Copa da Inglaterra e duas Supercopas.