Mesmo com homologação de pena, prisão de Robinho não deve ser imediata

"Nos termos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não há previsão de recurso específico para decisão da Corte Superior, seja em caso de homologação ou não da sentença estrangeira. Dessa forma, caso haja a homologação, caberá ao STJ a expedição de carta de sentença à Justiça Federal de Santos para início do cumprimento da pena. Cabe lembrar que de modo amplo, essa decisão seria passível de Recurso Extraordinário ou Habeas Corpus ao STF, que em caráter liminar, poderia suspender os efeitos da decisão. Como se trata de caso sem precedentes no Brasil, em caso de homologação a chance de a defesa recorrer ao STF é bastante considerável", explica o advogado especialista em direito penal Caio Ferraris.

"Ainda que o STJ homologue a decisão, Robinho ainda não poderá ser preso imediatamente, pois há a possibilidade de se recorrer em liberdade dessa decisão do Superior Tribunal, inicialmente dentro do próprio Tribunal, e em seguida, pode levar a demanda ao STF. Neste caso, a defesa do ex-jogador poderá suscitar, questionar a constitucionalidade da decisão, apontando violação a texto de lei por parte do STJ. Todavia, é de suma importância salientar que os meios para questionar a decisão do STJ são limitados, pois, o STF não irá analisar o mérito, mas sim, a pena aplicada por um outro país e seus requisitos formais", acrescenta, o advogado Renan Gandolfi, mestre em direito penal.

Robinho não foi preso porque não estava mais em território italiano quando saiu a condenação. A sentença foi referendada por outras instâncias da Justiça da Itália, incluindo a mais alta corte, que confirmou a condenação em janeiro de 2022.

O Ministério da Justiça da Itália pediu ao Brasil a extradição de Robinho e de seu amigo Ricardo Falco, também condenado a nove anos de prisão, porém a Constituição Federal e a Lei de Migração proíbem a extradição de brasileiros natos. Diante disso, os italianos solicitaram o cumprimento da pena dos dois no Brasil.

Diante do pedido, o Ministério Público Federal (MPF) apresentou um parecer ao STJ defendendo que o ex-jogador cumpra no Brasil a pena imposta pela Justiça italiana.

No parecer ao STJ, o MPF afirma que a "transferência da execução penal da Itália para o Brasil respeita tanto a Constituição Federal quanto o compromisso de repressão da criminalidade e de cooperação jurídica do país".