Horário da partida entre Santos e Guarani é alterado pela CBF; confira

É importante lembrar que a torcida está proibida de ir aos jogos do Peixe na Vila Belmiro pela Série B devido a uma punição do STJD.

A pena do Santos é de três jogos com portões fechados e mais três com público parcial por conta das confusões na última rodada do Brasileirão do ano passado, que marcaram o rebaixamento do clube. Até o momento, o time fez apenas uma partida em seu estádio, vitória de 2 a 0 sobre o Paysandu.