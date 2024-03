Léo Pereira 'segura' Flu e é o melhor do Fla no clássico; veja notas

O Flamengo segurou o placar de 0 a 0 contra o Fluminense — 2 a 0 no jogo da ida — e se classificou para a final do Campeonato Carioca. Léo Pereira foi eleito o melhor jogador em campo, enquanto John Kennedy e Marquinhos foram considerados os piores, de acordo com notas da plataforma Footstats.

Matias Vinã, Jan Lucumi e Keno também foram alguns dos destaques negativos da partida: 5.0, 4,7 e 4,7 respectivamente

Veja as notas do Flamengo

Agustín Rossi: 5.8