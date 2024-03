Fla tem gol anulado, segura empate com o Flu e vai à final do Carioca

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi bastante intenso. O Fluminense foi quem levou as chances mais perigosas ao gol do rival, mas falhou na tomada de decisão na hora de finalizar. O time de Fernando Diniz foi mais dominante no início e no fim da etapa inicial. O Flamengo passou a sobressair depois dos 15 minutos e também assustou, mas não marcou.

A arbitragem foi alvo de reclamações dos dois lados e não foi boa. Wagner Nascimento Magalhães parou muito o jogo e foi pressionado no lance do gol de Pedro em contra-ataque do Flamengo. O árbitro marcou falta de Luiz Araújo na origem do lance, mas foi cercado por atletas dos dois times, inclusive por Diniz. Ele chegou a sair do VAR e retornou segundos depois para mais uma olhada antes da decisão. Enquanto analisava, os times faziam quase um túnel em volta para cobrar.

Juiz estava no lance, não entendi muito bem o que aconteceu, e em câmera lenta a maioria dos lances serão falta. Mas a gente não pode ficar reclamando da arbitragem, foi escolha dele e a gente tem que focar no nosso trabalho, no nosso jogo. Pedro, ao final do primeiro tempo

O segundo tempo seguiu aberto e os treinadores fizeram as primeiras mudanças para dar mais dinâmica. O forte calor pesou em alguns momentos e alguns jogadores deixaram o campo claramente cansados. O Flamengo ainda perdeu Erick Pulgar, lesionado, aos 19 minutos. Ele sentiu dores depois de dar uma arrancada e deu lugar a Igor Jesus. O atacante colombiano Jan Lucumí fez a estreia pelo Flu.

Diniz foi totalmente para cima na reta final do jogo. Sem zagueiros de origem em campo, lançou a equipe para tentar fazer os gols necessários. Já Tite fechou mais o time e apostou em jogadores jovens para segurar o resultado. A partida ficou bem amarrada nos últimos minutos, e o Flamengo conseguiu segurar o empate.