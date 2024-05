Alerta com calendário e noite em claro: como a CBF suspendeu o Brasileirão

Efeito colaterais?

Ainda que tenha dado voz à decisão dos clubes, a reticência da CBF sobre o tema foi ressaltada aos dirigentes. O calendário é o ponto central da discussão, do ponto de vista da entidade. Internamente, a CBF sabe que esse é um telhado de vidro dela.

Entre os itens listados no ofício da CBF, preocupações até com a possibilidade de efeito dominó nos estaduais de 2025. Isso já deixou algumas federações em alerta, mas não gerou uma repercussão direta para a relação de Ednaldo com elas.

Da parte dos clubes, os que apoiaram a paralisação relataram ao UOL que não se surpreenderam com a medida da CBF — embora a entidade tenha mantido a reunião do conselho técnico da Série A para o dia 27, quando irá debater consequências técnicas e jurídicas da paralisação do Brasileirão e da calamidade no Rio Grande do Sul, como um todo.

A CBF ainda pontuou que há dificuldade de harmonização do calendário por causa do Mundial de Clubes do fim do ano. O Brasileirão está previsto para acabar, inicialmente, em 8 de dezembro. E tem jogo do intercontinental no dia 14, seis dias depois. O histórico recente da Libertadores aponta que a chance de um time brasileiro estar lá é enorme.

Outro ponto: o uso das datas Fifa para reposição dos jogos adiados amplia os desfalques de quem já perde jogadores durante a Copa América.