Fibe: Robinho solto no Brasil é ameaça a todas as mulheres

O ex-jogador Robinho é uma ameaça a todas as mulheres enquanto ainda estiver solto no Brasil e não cumprindo sua pena por estupro que ocorreu na Itália, disse a colunista Cris Fibe no UOL News da manhã desta quarta-feira (6).

Robinho pode ser alvo de uma ordem de prisão expedida a partir do próximo dia 20, data agendada pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça) para decidir se a sentença italiana contra o atleta será homologada. Ele foi condenado em 2017 por estupro pela Justiça da Itália.