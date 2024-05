Flamengo é contra, mas vai usar lado bom da paralisação do Brasileirão

Por conta disso, foi possível dar folga nesta quinta-feira (16), cancelando o treino que estava previsto.

A comissão técnica ficou sabendo da suspensão do Brasileirão ainda no ônibus a caminho do Maracanã, para enfrentar o Bolívar, pela Libertadores.

Aí, já houve a mudança de perspectiva de desgaste no planejamento dos setores de fisiologia e preparação física.

Tite admitiu essa situação após a vitória por 4 a 0 sobre o time boliviano. O treinador, inclusive, não quis se manifestar sobre a paralisação. Mas voltou a se emocionar quando mencionou a tragédia climática no Rio Grande do Sul, seu estado de origem.

O Flamengo agora só volta a jogar na próxima quarta-feira (22), contra o Amazonas, pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil.