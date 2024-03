Renato tem razão? Como é a cobertura de treinos no Brasil e na Europa

Corinthians - O Corinthians fez, no começo do ano, um treinamento totalmente aberto. Atualmente, as atividades têm pequenos períodos abertos eventualmente, no início ou no final do trabalho. Entrevistas coletivas ocorrem só em apresentações de jogadores.

Cruzeiro - O Cruzeiro abre seus treinamentos raramente. Quando o faz, libera a presença da imprensa durante a atividade e depois realiza entrevistas com alguns jogadores. Mas são situações bem pontuais. Coletivas normalmente ocorrem apenas em apresentações de reforços.

Flamengo - A maioria dos treinamentos é totalmente fechado. No começo do ano passado, uma atividade foi aberta por 15 minutos, mas tal conduta não se repetiu. Exceto durante a pré-temporada realizada em Orlando (EUA), quando houve um treino totalmente aberto e outros por alguns minutos. Coletivas são raras, exceto em apresentação de reforços.

Fluminense - A maioria dos treinamentos é totalmente fechado. Eventualmente, há 15 minutos liberados para gravação de imagens durante o aquecimento dos atletas. No último dia 6, o Fluminense marcou uma coletiva com Arias, a última até a publicação deste texto. As entrevistas são esporádicas, sempre marcadas com antecedência. Exceto em apresentação de reforços, que sempre tem coletiva.

Grêmio - Até o início deste mês, o Grêmio abria treinamentos completos semanalmente. A maioria das atividades era aberta para imprensa, e coletivas ocorriam eventualmente. Desde o começo de março, Renato optou por fechar totalmente as atividades.

Inter - Não há um número fixo de treinamentos abertos, depende muito das atividades que serão realizadas. Quando são abertos, os treinamentos têm um período liberado para a imprensa, e depois os jornalistas se retiram do campo. Coletivas são esporádicas e acontecem de acordo com a avaliação do clube.