Quem é a nova aposta de Renato no Grêmio que tem multa de R$ 435 milhões

DNA do futsal: um jogador imprevisível

Gustavo, ou Gustavinho, como é chamado, iniciou sua trajetória no futsal do Ocian Praia Clube, na Praia Grande (SP). O projeto se tornou um núcleo de captação de atletas do Grêmio.

Imagem: Arquivo Pessoal

Ele chegou em 2021, após ser observado pelo técnico Marcos Alves, com quem se destacou disputando o Paulista sub-17 de futsal, encarando times como Corinthians, Santos, São Paulo e Audax. Para o treinador, os movimentos do jogador em campo são claros sinais da formação nas quadras.

"O futsal tem uma responsabilidade muito grande nas ações do Gustavo hoje. Pensando em atacar, é absurdo como está claro o futsal ali. Mudanças de direção, condução com a bola próxima do pé, a solução de problemas no espaço curto é muito do futsal", disse.