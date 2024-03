Calor de 600ºC e porta emperrada: livro traz detalhes do Ninho do Urubu

A tragédia do Ninho do Urubu completou cinco anos no mês passado. O incêndio no alojamento das categorias de base do Flamengo deixou 10 mortos - todos jogadores entre 14 e 16 anos, que dormiam em containers dentro do Ninho do Urubu, como é conhecido o centro de treinamento do clube carioca.

O que aconteceu:

A estrutura tinha apenas uma porta de saída e seis quartos com janelas fechadas por grades, o que dificultou ainda mais a saída dos jovens, que enfrentaram um fogo que começou após um problema no ar condicionado de um dos quartos e se alastrou em apenas um minuto e 28 segundos.

A estrutura do container tinha materiais inapropriados, como apurado depois. Havia fumaça preta e muito calor no local. Os detalhes fazem parte do livro "Longe do Ninho" (Editora Intrínseca), da autora Daniela Arbex, lançado essa semana.