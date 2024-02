Cristiano e Andreia travam uma luta judicial com o Flamengo desde dezembro de 2021. A ação corre na 33ª Vara Cível do Rio de Janeiro. O pedido inicial é de um total de R$ 8.440.000,00, com danos morais e pensionamento.

Em outubro do ano passado, eles estiveram frente a frente com advogados do Rubro-Negro, em uma audiência que serviria para que testemunhas indicadas pelo clube prestassem depoimentos. O Fla, porém, desistiu na última hora.

Luiz Humberto Tavares, gerente de administração do clube na época do incêndio, seria uma delas. Ele esteve no Fórum e foi dispensado. Rodrigo Dunshee, vice Jurídico, e o funcionário da manutenção Diego Diogo da Silva nem chegaram a ir.

"E eu fui só para ouvir o que eles iriam dizer. Ter, ao menos, uma resposta sobre tudo que aconteceu. Já que a diretoria do Flamengo não dá resposta, ninguém dá resposta, quem sabe as testemunhas que eles arrolaram para ser a favor deles poderiam falar? Poderíamos saber, de fato, o que aconteceu, porque eu não sei. Só sei que pegou fogo no ar-condicionado", disse Cristiano

A família reclama também da forma como os advogados do clube presentes trataram o encontro. "Ali eles estavam falando sobre uma vida que se foi. Os pais estavam ali presentes, mas é como se eles estivessem sentados em uma mesa de bar. Não tiveram esse respeito", salientou Andreia.

O Flamengo foi procurado pelo UOL, mas não respondeu ao contato. Em nota enviada para toda a imprensa, o clube afirmou ter prestado assistência para todas as famílias. Sobre o caso dos familiares do goleiro, o Rubro-negro informou que "a única família que não aceitou o acordo recebe, mensalmente, uma pensão do clube, independentemente de processo judicial, e o Flamengo continua aberto para alcançar uma composição com eles, a quem muito preza".