Vasco se reúne com Nova Iguaçu, reitera acordo por Maraca e pede liberação

O Vasco emitiu nota oficial onde informou que se reuniu com o Nova Iguaçu após todos os desdobramentos sobre o local do jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca. O Cruzmaltino reiterou o entendimento com o clube da Baixada Fluminense para que o duelo aconteça no Maracanã e solicitou que o consórcio comunique a liberação à Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) para o início urgente das vendas de ingresso.

Em reunião há pouco, após os últimos desdobramentos, @oficialnifc e Vasco da Gama, reiteraram o entendimento de jogar no Maracanã.



Aguardam, então, o envio à FERJ, pelo consórcio, da autorização do uso do estádio, solicitada na manhã da última segunda-feira, para a realização da? pic.twitter.com/XYy05bBPdv -- Vasco da Gama (@VascodaGama) March 14, 2024

Governador nega veto de uso do Maracanã

Governador do Rio, Cláudio Castro negou ter sido contra o Nova Iguaçu x Vasco no Maracanã. O político diz que o estádio "está à disposição de qualquer jogo" e que o liberou após receber contato do presidente do clube da Baixada Fluminense. Ele garantiu também não ter problemas com o Vasco.