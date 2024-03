Ex-Boca e Roma se abre sobre depressão: 'Vida escapando das minhas mãos'

Imagem: Gabriel Rossi/LatinContent via Getty Images

O ex-atacante Dani Osvaldo, com passagens marcantes pelo futebol italiano e argentino, revelou drama pessoal de saúde mental.

O que aconteceu

Osvaldo declarou que lida com depressão "muito grande". O ex-atleta optou por utilizar as redes sociais para publicar um vídeo detalhando ao público as questões pelas quais vem passando.