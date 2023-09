Heroi da 1ª Copa do Brasil do Flamengo superou quadro de depressão

"Tive tempos maravilhosos no Vasco com Tita, Giovane, Roberto Dinamite, Romário, Vivinho, Acácio, Donato, Mazinho...Quando fui para o Flamengo, nosso time também era fantástico. Ainda tive a honra de jogar com Leandro, Júnior, Zico... E aí tinha Renato Gaúcho, Zinho, Gaúcho, Djalminha, Ailton... O negócio é: me sinto feliz de ter participado dessas três grandes equipes de maneira vencedora, porque fui campeão pelas três e cada qual com seu momento. Isso que me engrandece como ex-atleta".

Fernando, autor do gol do 1º título de Copa do Brasil do Flamengo

Confiante no título do Flamengo

Fernando, em destaque em verde, durante jogo beneficente de Zico no Maracanã, em 2020 Imagem: Arquivo pessoal

Fernando está confiante que o Flamengo sairá campeão desta decisão com o São Paulo que se inicia hoje (17), às 16h, no Maracanã, no confronto de ida.

"O Flamengo é muito pesado quando chega nas finais, sem falar do grande elenco que possui hoje e os últimos anos que vem fazendo grandes apresentações. Eu tive o prazer de sentir o peso da nação rubro-negra, o quanto esse povo flamenguista empurra o seu time. Sou Flamengo, sem sombra de dúvida, desde sempre, nesse jogo final contra o São Paulo", disse.

