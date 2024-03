WTorre faz nova promessa e diz que gramado do Allianz fica pronto até sexta

A WTorre prevê que irá concluir a reforma do gramado do Allianz Parque até esta sexta-feira (15). Rodrigo Mattos, colunista do UOL, deu essa informação na noite de ontem.

O que aconteceu

A Real Arenas, braço da WTorre, emitiu nota afirmando que o carregamento de cortiça que estava retido em Viracopos foi liberado hoje e as obras no gramado do Allianz serão finalizadas até sexta-feira. A empresa prometeu inicialmente que o gramado seria entregue no dia 20 de fevereiro, depois no dia 12 de março e nenhum prazo foi cumprido.

O Palmeiras segue sem receber um comunicado formal da WTorre afirmando que o trabalho será concluído até sexta. O histórico da empresa também não ajuda na boa relação com o clube.