Decisão do TJD e pedido de desculpas de Belmonte pioram crise com Palmeiras

A decisão do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) de exigir um vídeo do diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, em troca de liberar jogadores do São Paulo de julgamento e punição, não acalmou e ainda agravou a crise entre as diretorias palmeirense e são-paulina. Mais do que isso, acentuou a crise dentro do vestiário alviverde.

Entende-se que Carlos Belmonte não pediu desculpas. Passou uma semana sem telefonar, sem se desculpar, sem se preocupar com a gravidade de chamar Abel Ferreira de "português de merda."André Hernan relatou que só pediu desculpas para salvar jogadores.

Ao fazer, admitiu ter cometido um erro, mas ressaltou que seguirá defendendo o São Paulo, "não desta maneira."