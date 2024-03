Como filho de Rodrigo Caetano foi parar na base do Botafogo

O pai do jogador e Tiano Gomes, gerente da base, estiveram na assinatura do contrato, que tem efeito retroativo para o início de março.

Martin assinou um contrato de formação — ainda não é profissional —, que termina em 31 de dezembro.

O time sub-17 do Botafogo, do qual Martin faz parte agora, começou a Copa Rio no último sábado com um empate com o Volta Redonda, por 2 a 2. A equipe é treinada por Alexandre Lemos.

O pai foi jogador

Rodrigo Caetano teve uma carreira discreta como jogador. Formado na base do Grêmio, ele passou pelo Mogi-Mirim e teve o melhor momento da carreira quando passou por Brasil de Farroupilha e Juventude, em 1996.

Depois, rodou por vários clubes, especialmente gaúchos, até se aposentar em 2003 e iniciar a carreira como dirigente.