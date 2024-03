Endrick é o atacante sub-21 mais promissor do mundo, diz estudo

Aos 17 anos, Endrick foi apontado como o atacante sub-21 mais promissor do mundo, segundo um estudo divulgado pelo Observatório do Futebol (CIES).

O que aconteceu

Destaque do Palmeiras, o futuro jogador do Real Madrid liderou a lista e observou Vitor Roque, do Barcelona, logo atrás. A terceira posição ficou com o irlandês Evan Ferguson, do Brighton.

O estudo analisou os últimos 365 dias dos jogadores, a quantidade de partidas disputadas, a idade e o nível das competições. O destaque fica com os brasileiros liderando a lista dos mais promissores.