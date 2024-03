Documentário sobre Ninho tem reconstituição de incêndio em contêiner

Foi difícil por temas logísticos, pela dificuldade de filmar cenas como aquelas, mas pela emoção que é reviver aquilo, recriar aquilo. A gente precisa passar isso para os atores, dublês, um cuidado e uma concentração específica de todo mundo que estava ali na equipe, assim como foi difícil entrevistar pessoas, pais, mães que tinham perdido seus filhos, foi difícil ouvir o relato do segurança que salvou três meninos e hoje está desempregado, que era segurança do Flamengo. Certamente, não foi um trabalho fácil, essa cena que vimos foi uma dela.

Pedro Asbeg destacou que o principal objetivo de "O Ninho: Futebol & Tragédia" é resgatar a memória das vítimas e dar voz às suas famílias e aos sobreviventes do incêndio. O diretor também cobrou justiça pelas mortes dos garotos do Ninho, que completaram cinco anos no mês passado e permanecem impunes.

Desde que fui procurado pelo UOL, a gente entendeu que o olhar era de humanização, de dar voz, de dar rosto, de dar nome para essas pessoas. Eu precisava me aproximar daquelas famílias, daqueles meninos que sobreviveram, me aproximar das pessoas que vão carregar para o resto da vida uma dor indescritível. Como descrever a dor de perder um filho? Isso vem no pacote e a gente orientou nossa equipe desde o início para ter o maior cuidado e respeito com essas pessoas, porque, apesar de muito doloroso, esse é um assunto que a gente não poderia deixar passar, que essa história fosse esquecida.

Então, fazer esse trabalho era uma obrigação, uma missão, pela memória desses meninos, pela memória dessas pessoas que sobreviveram e para que a justiça seja feita, que a gente de alguma forma com esse trabalho busque justiça, a Justiça precisa acelerar, tem casos e situações que podem ser prescritos e a gente acabar não tendo ninguém responsabilizado. É uma situação muito triste, você imaginar que depois de cinco anos não houve ninguém responsabilizado. Pedro Asbeg, diretor da minissérie "O Ninho: Futebol & Tragédia"

Estreia da minissérie documental 'O Ninho: Futebol & Tragédia'