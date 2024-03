Barcelona x Napoli: onde assistir e horário do jogo pela Liga dos Campeões

A primeira partida entre as duas equipes terminou empatada em 1 a 1 no Estádio Diego Maradona. Não há mais desempate por gols fora de casa, portanto qualquer empate levará o duelo de volta à prorrogação e, se persistir, aos pênaltis.

O Barcelona chega para o duelo com diversos desfalques. As lesões recentes de Pedri e De Jong acrescentam duas ausências a um time já baleado. Ferran Torres, Balde, Marcos Alonso e Gavi seguem sem condições. No lado do Napoli, todos os titulares estão à disposição.

Os blaugranas estão há oito jogos sem perder, com cinco vitórias e três empates. Xavi poupou alguns atletas no compromisso mais recente, diante do Mallorca, mas viu seu time sair vencedor com gol de Lamine Yamal.

O Napoli não perdeu nos cinco jogos sob o comando de Francesco Calzona. O técnico estreou na equipe italiana justamente no 1 a 1 diante do Barcelona, e acumula dois triunfos e dois empates no Campeonato Italiano.

Na sexta-feira (15), Barcelona ou Napoli conhecerá seu adversário nas quartas de final. O sorteio será realizado pela Uefa às 08h (de Brasília) e também definirá o chaveamento até a grande decisão.

Além da relevância na Champions, a partida é importante para os dois times na disputa por uma vaga no Mundial de 2025. O Barcelona precisa chegar à semifinal da Liga dos Campeões e torcer pela eliminação do Atlético de Madrid diante da Inter de Milão. Já o Napoli precisa vencer duas partidas no torneio continental, ultrapassando a Juventus no ranking montado pela Fifa.