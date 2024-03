Treinador que deu cabeçada em jogador é demitido na Itália

O técnico Roberto D'Aversa, do Lecce, foi demitido hoje (11), um dia após acertar uma cabeçada em um jogador adversário no fim de uma partida do Campeonato Italiano.

D'aversa a capocciate con Henry.

Ehhhhhhhh ma…… pic.twitter.com/sSH2h70FPX -- CosaSeiPerMe (@joseseiperme) March 10, 2024

O que aconteceu

Roberto D'Aversa agrediu o atacante Thomas Henry, do Hellas Verona, ontem (10). No fim da partida, o atleta foi expulso e teria provocado os jogadores do Lecce antes de sair, irritando o treinador.