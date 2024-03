Nem Endrick devolve Brasil à seleção dos sub-20 mais caros do planeta

Desde então, a seleção mundial júnior contou com jogadores de Estados Unidos, Canadá, Costa do Marfim e até da Albânia, mas nunca mais viu um brasileiro conseguir descolar uma vaga para entrar ela.

Endrick e Savinho ficam no quase

Desta vez, dois brasileiros quase entraram na equipe ideal. Endrick e Savinho, destaque do surpreendente Girona no Campeonato Espanhol, ocupam a segunda posição no ranking dos garotos mais caros das suas respectivas posições. Ou seja, ficaram em uma espécie de time reserva.

De acordo com o "Transfermarkt", o camisa 9 do Palmeiras, que já está vendido ao Real Madrid e até estreou pela seleção adulta, vale 45 milhões de euros (R$ 245,3 milhões). Entre os centroavantes, ele está atrás apenas do irlandês Evan Ferguson, do Brighton, cujo preço estimado está na casa de 65 milhões de euros (R$ 354,3 milhões)

Já Savinho, que se transferirá para o Manchester City na próxima temporada, foi superado por Mathys Tel, do Bayern de Munique, na ponta esquerda. O brasileiro está avaliado em 30 milhões de euros (R$ 163,5 milhões), contra 50 milhões de euros (R$ 272,5 milhões) do francês.

Bellingham e mais dez (ou 11)

Um dos melhores jogadores do mundo em 2023/24, o inglês Jude Bellingham é, com muita folga, o atleta mais sub-20 mais valorizado da atualidade. O camisa 5 do Real Madrid custa hoje a bagatela de 180 milhões de euros (R$ 981,1 milhões).