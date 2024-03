Al-Hilal vence 28ª seguida e estabelece novo recorde de vitórias no futebol

No início da segunda etapa, o time de Gallardo deixou a equipe de Jorge Jesus bem desconfortável e conseguiu pressionar a equipe do português.

Mas, JJ conseguiu remontar o time com algumas alterações e fez o Al-Hilal retomar o controle do jogo e garantir a vitória.

Principais lances:

Na trave! Romarinho puxou para a perna canhota e chutou de fora da área, mas a bola acertou a trave, e o Al-Ittihad perdeu a chance de marcar.

Gol! 0-1 Aos 16' da segunda etapa, o lateral esquerdo Al-Shahrani abriu o placar para o time visitante, no meio de três adversários. Milinkovic-Savic conseguiu passar a bola dentro da área, em uma bela infiltração, e o lateral esquerdo tirou de três adversários e mandou para dentro da rede.

Expulsão! No final do segundo tempo, Hamdallah foi expulso após começar uma confusão no campo. Ele sofreu uma falta de Bulayhi e partiu para cima do jogador, causando uma briga entre as duas equipes.