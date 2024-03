Corinthians e Botafogo são únicos times da Série A eliminados dos Estaduais

Como estão os times da Série A no Estaduais

Athletico Paranaense - Fez 6 a 0 no Londrina e confirmou avanço para semifinal do Paranaense.

Atlético-GO - Saiu na frente do Goiatuba nas quartas de final do Goiano. Jogo de volta é hoje.

Atlético-MG - Saiu na frente do América-MG na semifinal do Mineiro fazendo 2 a 0, no sábado.

Bahia - Venceu o Jequié por 1 a 0 no jogo de ida da semifinal do Baiano. A volta é dia 16.

Botafogo - Ficou fora da semifinais e está disputando a Taça Rio. Venceu o Sampaio Corrêa-RJ, ontem.