Negociação com o Santos não avança, e atacante deve reforçar o Atlético-GO

Procurado pelo Santos, o atacante Derek, do Guarani, deve reforçar o Atlético-GO.

O que aconteceu

O Santos tentou atravessar o Atlético-GO para contratar Derek, mas não conseguiu. O atacante ex-Chapecoense tem 26 anos e foi o artilheiro do Bugre na Série B em 2023, com 10 gols.

O Peixe procurou Derek quando o Atlético-GO já tinha negociação encaminhada. O atacante ficou balançado, mas o acordo com o Dragão deve ser confirmado.