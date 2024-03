Estreia de Messi na Concachampions tem solada e dedo na cara; veja

O Inter Miami, de Lionel Messi, estreou ontem na Concachampions, o principal torneio de clubes da América do Norte, e empatou fora de casa com o Nashville SC em 2 a 2, no jogo de ida das oitavas de final. O astro argentino marcou um gol, sofreu uma entrada violenta, discutiu com um adversário e ouviu provocações da torcida local

O que aconteceu

"Cristiano! Cristiano!". No início do jogo, a torcida do Nashville SC tentou provocar Messi com o nome do craque português. Enquanto os torcedores entoavam o nome do atacante do Al-Nassr, Shaffelburg fez o primeiro gol do jogo, aos 3 minutos.