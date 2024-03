Al-Riyadh x Al-Hilal: onde assistir ao jogo pelo Campeonato Saudita

O Al-Hilal visita o Al-Riyadh hoje (8), às 11h (de Brasília), no estádio Prince Faisal bin Fahd, pela 23ª rodada do Campeonato Saudita.

A partida entre as duas equipes será transmitida pelo canal Goat (YouTube). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Al-Hilal pode igualar o recorde mundial de maior número de vitórias seguidas no futebol. Se vencer, o time de Neymar chegará a 27 triunfos em sequência e empatará com o The New Saints, do País de Gales, que conseguiu este feito em 2016.