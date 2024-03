Jogador da seleção sueca tem doença rara no cérebro após desmaiar em casa

O meio-campista Kristoffer Olsson, do Midtjylland e da seleção sueca, teve diagnosticada uma doença rara no cérebro após desmaiar em sua casa no final do mês passado.

O que aconteceu

Exames diagnosticaram vários pequenos coágulos sanguíneos em ambos os lados do cérebro. Eles são o resultado de uma condição inflamatória extremamente rara nos vasos cerebrais.

Olsson está internado desde 20 de fevereiro na Dinamarca e respira com ventilação mecânica. Os médicos avaliam a situação do jogador como estável