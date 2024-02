Jogador sueco desmaia em casa e é internado com 'doença aguda no cérebro'

O meio-campista sueco Kristoffer Olsson está internado num hospital da Dinamarca após sofrer um desmaio em casa. De acordo com o Midtjylland, clube da Dinamarca onde joga o sueco, o atleta de 28 anos sofreu uma "doença aguda no cérebro" e está em processo de ventilação mecânica.

Olsson sofreu o desmaio na terça-feira da semana passada, mas o clube só revelou a condição física do atleta nesta terça. Em comunicado, o Midtjylland explicou que a diretoria do clube estava preocupada com o surgimento de rumores sobre o jogador nos últimos dias.

"Todos no FC Midtjylland estão, claro, profundamente afetados pela doença repentina de Kristoffer e nossos pensamentos e total apoio vão para Kristoffer e sua família", afirmou disse o clube.