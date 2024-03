Calleri, Rafinha, Rato e dirigentes serão julgados por confusão no clássico

Segundo o árbitro, a equipe de arbitragem foi interceptada no túnel que dá acesso ao vestiário. Ele mencionou Julio Casares, Carlos Belmonte, Rafinha e Wellington Rato — Calleri não foi citado no documento, mas apareceu nas filmagens. Os jogadores não estavam relacionados para a partida, mas estiveram no estádio, e a polícia precisou intervir.

Foram proferidas as seguintes palavras pelos dirigentes Fernando Bracalle Ambrogi [conselheiro], Carlos Belmonte Sobrinho [diretor de futebol], Julio César Casares presidente]: Safados, que pênalti foi esse, sem vergonhas, filhos da p***, vai tomar no c*, você não vai ficar em paz, desgraçados, o Abel apitou o jogo hoje'.