Resenha, sacrifício e gratidão: Yuri exalta António em volta 'igual cavalo'

Yuri Alberto teve uma noite estrelada em Assunção. O camisa 9 esteve à disposição após duas semanas afastado por lesão, entrou no segundo tempo e mudou o Corinthians na vitória sobre o Nacional-PAR. Após a partida, ele revelou que atuou no sacrifício e destacou a importância de António Oliveira.

Papo, insistência e resultado

O atacante destacou que ainda estaria se recuperando, e não jogando, se não fosse pelo comandante português. Yuri ficou fora dos três compromissos anteriores do alvinegro tratando uma tendinite de bíceps femoral da perna esquerda. No campo do Defensores del Chaco, ele não só melhorou o time no ataque, como também foi decisivo ao inaugurar o placar — e também daria uma assistência, mas o gol de Romero foi anulado.

O jogador contou que António "resenhou" com ele diariamente no departamento médico — e que o técnico foi fundamental para seu retorno, mesmo no sacrifício. Os dois têm relação de longa data, quando ainda estavam no Santos, e a chegada do comandante alavancou o rendimento de Yuri: ele reassumiu a artilharia do time no ano, ao lado do companheiro paraguaio, com nove gols.