Inter: Treinos cancelados, CT sem previsão e Beira-Rio tomado por água

Totalmente tomado pela água, o CT Parque Gigante, que fica às margens do Guaíba, não tem previsão de liberação. É necessário primeiro esperar o recuo das águas para depois conseguir ter ideia do que poderá ser aproveitado.

Tanto a estrutura de campos quando as áreas de escritório, academia, área de saúde e recreação foram atingidas. A área social do parque — de acesso dos sócios do clube — também foi tomada. Piscinas, escorregadores, praças, churrasqueiras, piscina térmica, estacionamentos, tudo está submerso.

O Beira-Rio passará por uma vistoria do departamento de patrimônio do clube no fim de semana. O plano é ir até o estádio utilizando um barco para ter alguma ideia da situação. As últimas imagens mostram que a água invadiu boa parte das estruturas da casa vermelha, além de ter engolido o campo.

Os jogadores do elenco principal mantém contato com o departamento de futebol do clube e todos estão em segurança, fora da área de inundação.

Antes de pensar em retomada da vida esportiva, o Inter foca suas atenções para ações sociais, em atender os funcionários impactados e ajudar os necessitados, como muitos jogadores têm feito. Alario, Rochet, Thiago Maia, Enner Valencia, todos estiveram em atividades solidárias ao longo do período de enchente.